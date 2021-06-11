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11.06.2021 09:21
Рубрика: Общество

Срубленную в Челябинске памятную лиственницу заменят осенью

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Историческую лиственницу, вырубка которой стоила постов двум челябинских чиновникам, заменят новыми деревьями этой осенью. Об этом в Instagram сообщил губернатор Алексей Текслер.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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- На месте вырубки даурских лиственниц встретился с директором Ботанического сада ЧелГУ Верой Меркер, - написал он. - Мне нужно было услышать не отчеты чиновников, а мнение общественного эксперта. Выводы такие: оставшиеся на перекрестке улиц Ленина и Красной лиственницы надо сберечь, им должен быть обеспечен особый уход. На месте вырубки высадим новые даурские лиственницы. Делать это, разумеется, нужно не сейчас, а осенью. Зеленый участок в пешеходной зоне на перекрестке приведем в порядок. Кроме того, изучим вопрос, чтобы у него появился особый охранный статус.

На уровне города уже приняты кадровые решения по факту возмутившего горожан сноса исторических деревьев. Постов лишились два руководителя муниципальных учреждений. Однако Текслер считает, что нужно изменить само отношение к уходу за деревьями. Не должно быть "просто деревьев", заботиться нужно о каждом. А любые планы по санитарным вырубкам - обсуждать открыто и публично.

Как уже писала "РГ", с даурскими лиственницами в Челябинске связана печальная история. Их семена с Русско-Японской войны привез раненый офицер. Он хотел их посадить в память о войне у себя дома, но, понимая, что уже не сможет до него добраться, подарил владельцу усадьбы, в которой тогда размещался госпиталь. Лиственницы посадили в том месте, где теперь пролегает проспект Ленина. Но когда город начал расширяться, большинство этих деревьев вырубили.

По данным городской администрации, в городе осталось только три из трех десятков исторических лиственниц. Теперь их стало на одну меньше.

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