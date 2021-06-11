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11.06.2021 11:09
Рубрика: Власть

Сенатор призвал вакцинироваться россиян, выезжающих за рубеж

Текст: Галина Мисливская

Сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый считает, что россиянам, выезжающим в отпуск на зарубежные курорты, стоит сделать прививки от коронавируса.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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"Сейчас идет период летних отпусков, россияне собираются в том числе отдохнуть и на зарубежных курортах​​​. Перед выездом в другие страны им следует позаботиться о прохождении вакцинации", - сказал он РИА Новости. Парламентарий подчеркнул, что иммунизация позволит гражданам обезопасить себя и своих близких.

Отметим, что российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 66 странах мира.

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