Постановление правительства Санкт-Петербурга от 10 июня 2021 года № 370 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. 11ункт 2-49 постановления исключить.

1.2. Пункт 2-50 постановления после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

"Максимально допустимое количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, проводимых в период с 12.06.2021 по 12.07.2021 в зданиях, строениях и сооружениях (помещениях в них) по согласованию с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, составляет нс более 3000 человек".

1.3. Пункт 2-50 постановления после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

"При проведении с 12.06.2021 но 12.07.2021 культурных и зрелищных мероприятий численностью более 75 человек на открытом воздухе, согласованных в соответствии с абзацем первым настоящего пункта с Комитетом но культуре Санкт-Петербурга, организаторы обязаны обеспечить соблюдение регламента по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия при проведении культурных и зрелищных мероприятий численностью более 75 человек на открытом воздухе, утвержденного Комитетом по культуре Санкт-Петербурга по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу".

1.4. Дополнить постановление пунктом 15-9 следующего содержания:

"15-9. Комитету по культуре Санкт-Петербурга до 11.06.2021 утвердить по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу регламент по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия при проведении культурных и зрелищных мероприятий численностью более 75 человек на открытом воздухе".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Пикалёва В.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







