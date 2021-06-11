Телерадиомост связал болельщиков Москвы и Петербурга

Новости

Власти Москвы усилят ковид-контроль на праздники 16:23
В Москве начали закрывать кафе за тесную рассадку 16:22
Банк России не откажется от доллара в международных резервах 16:13
Путин разрешил заключать сделки с ЦБ по фактам инсайда и манипулирования 15:58
В Германии решили смягчить ограничения на поездки по миру 15:58
В Крыму на чиновников сельсовета завели дело за 150 торговых точек на пляже 15:52
Набиуллина спрогнозировала уровень инфляции в 2021 году 15:51
В России пройдет VII фестиваль документального кино "Докер" 15:42
Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участка 15:40
Путин в День России посетит выставку в Третьяковской галерее 15:35
"Реакция" и "солидный": Генич описал каждого игрока сборной России одним словом 15:30
Россияне стали забывать о причитающихся пенсионных накоплениях 15:27
В России разрешили охотиться в лесах, расположенных в зеленых зонах 15:19
Путин одобрил поправки для включения лесов Байкала в населенные пункты 15:18
Захарова раскритиковала фото сотрудников посольства США в Киеве 15:15
Религиозным организациям разрешили использовать слово Россия 14:58
В Челябинск завезли 800 тонн песка для фестиваля скульптур 14:57
Экстренно госпитализирована звезда "Зимней вишни" Елена Сафонова 14:46
В Волгоградской области девочка погибла из-за непотушенной свечи 14:42
Безруков язвительно отозвался о выступлении Бузовой на сцене МХАТа 14:39
Курс евро впервые с марта упал до 87 рублей 14:32
В Екатеринбурге поймали грабителя на электросамокате 14:30
Белый дом: Байден встретится с Меркель 15 июля в Вашингтоне 14:30
Убившего свою невесту москвича приговорили к 14,5 года тюрьмы 14:15
Евросоюз снимет ограничения на поездки для вакцинированных граждан ЕС 14:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
11.06.2021 16:08
Рубрика: Культура

Телерадиомост связал болельщиков Москвы и Петербурга

10 июня, с 21.00 мск и до полуночи, в прямом эфире "Авторадио" и "Матч ТВ" состоялось грандиозное музыкально-футбольное шоу "На разогреве у Евро".
Фото: Предоставлено пресс-службой ГПМ Радио Фото: Предоставлено пресс-службой ГПМ Радио
Фото: Предоставлено пресс-службой ГПМ Радио

- Стартует главное спортивное событие лета, и вся Европа замерла в ожидании футбольного праздника. И хоть мы сегодня "на разогреве" у Евро, мы настоящие хедлайнеры, - открыл необычный эфир известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Прямая трансляция велась одновременно из трех локаций: московской студии "Авторадио", "Останкино", где расположился "Матч ТВ", и из студии телеканала, выполненной в виде огромного стеклянного мяча в парке 300-летия Петербурга. Ее установили напротив "Газпром Арены" специально для ведения репортажей с Евро-2020.

Национальную сборную поддерживали популярные радиоведущие Брагин, Гордеева, Захар ("Мурзилки Live") и Сергей Демидов (драйв-шоу "Поехали"), известные комментаторы "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев, Георгий Черданцев и ведущий телеканала Илья Трифанов, а также легендарный футболист, экс-капитан сборной России Андрей Аршавин. Музыкальный "разогрев" обеспечили Burito и Dabro, звезда оперной сцены, солист Мариинского театра Василий Герелло, рок-герои Uma2rmaH, "Би-2", Диана Арбенина и "Ночные снайперы", рэперы Мот и ST.

Эфир дополнили прямые включения корреспондентов "Матч ТВ" из городов, где пройдут игры Евро-2020: Рима, Севильи, Баку.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах: Лондоне, Глазго, Амстердаме, Бухаресте, Копенгагене, Севилье, Мюнхене, Будапеште, Баку, Риме и Санкт-Петербурге. Город на Неве примет семь матчей - шесть игр на групповой стадии и один четвертьфинал. Все они пройдут на домашней арене "Зенита" - стадионе "Санкт-Петербург".

Культура Музыка

Главное сегодня

Путин подписал закон о борьбе с авиадебоширами
В ФРГ заверили, что вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается
Госдума рассмотрит проект о репатриации белорусов и украинцев
Лондон признал непричастность России к инциденту с самолетом Ryanаir
Евгеньев заменил Мостового в заявке сборной России на Евро-2020
Зачем классический театр приглашает на сцену инфлюенсеров
Фильм "Реальная история мальчика-волчонка" взывает к пониманию