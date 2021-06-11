Телерадиомост связал болельщиков Москвы и Петербурга

10 июня, с 21.00 мск и до полуночи, в прямом эфире "Авторадио" и "Матч ТВ" состоялось грандиозное музыкально-футбольное шоу "На разогреве у Евро".

- Стартует главное спортивное событие лета, и вся Европа замерла в ожидании футбольного праздника. И хоть мы сегодня "на разогреве" у Евро, мы настоящие хедлайнеры, - открыл необычный эфир известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Прямая трансляция велась одновременно из трех локаций: московской студии "Авторадио", "Останкино", где расположился "Матч ТВ", и из студии телеканала, выполненной в виде огромного стеклянного мяча в парке 300-летия Петербурга. Ее установили напротив "Газпром Арены" специально для ведения репортажей с Евро-2020.

Национальную сборную поддерживали популярные радиоведущие Брагин, Гордеева, Захар ("Мурзилки Live") и Сергей Демидов (драйв-шоу "Поехали"), известные комментаторы "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев, Георгий Черданцев и ведущий телеканала Илья Трифанов, а также легендарный футболист, экс-капитан сборной России Андрей Аршавин. Музыкальный "разогрев" обеспечили Burito и Dabro, звезда оперной сцены, солист Мариинского театра Василий Герелло, рок-герои Uma2rmaH, "Би-2", Диана Арбенина и "Ночные снайперы", рэперы Мот и ST.

Эфир дополнили прямые включения корреспондентов "Матч ТВ" из городов, где пройдут игры Евро-2020: Рима, Севильи, Баку.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах: Лондоне, Глазго, Амстердаме, Бухаресте, Копенгагене, Севилье, Мюнхене, Будапеште, Баку, Риме и Санкт-Петербурге. Город на Неве примет семь матчей - шесть игр на групповой стадии и один четвертьфинал. Все они пройдут на домашней арене "Зенита" - стадионе "Санкт-Петербург".