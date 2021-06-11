Twitter оштрафовали на 4 миллиона рублей за несоблюдение российских законов

Соцсеть Twitter оштрафовали на 4 миллиона рублей за несоблюдение российского законодательства, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве пояснили, что компания не соблюдала требование о локализации базы данных российских пользователей. Кроме того, соцсеть до сих пор не удалила 490 материалов, которые в России были признаны запрещенными. По факту нарушений было составлено 10 протоколов об административных правонарушениях.

"На сегодняшний день судами рассмотрены все протоколы, общая сумма штрафов за неудаление запрещенной информации составляет 27,9 млн рублей. За несоблюдение требований российского законодательства о локализации данных - 4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Нарушения были выявлены и в работе компаний Google и YouTube. По данным Роскомнадзора, с 2015 года они не удалили более 5,2 тысяч запрещенных материалов и не локализовали обработку персональных данных. Помимо этого, Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% вредоносного контента. За все время компанию оштрафовали на 15,2 миллиона рублей.

Соцсети Facebook и Instagram за 6 лет не удалили более 3,7 тысяч запрещенных материалов и также не локализовали данные в России. В отношении Facebook составили 13 протоколов, а общая сумма штрафов составляет почти 47 миллионов рублей.

В Роскомнадзоре напомнили, что в отношении интернет-платформ, не соблюдающих российские законы, могут быть приняты меры замедления или полного ограничения трафика.