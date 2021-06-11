В Каир прибыли самолеты МЧС для вывоза граждан РФ и СНГ из сектора Газа

Самолеты Ил-76 и Ан-148 МЧС России накануне поздно вечером совершили посадку в аэропорту Каира. Они эвакуируют в Россию 112 человек, включая 84 россиянина, которые покинули сектор Газа, сообщает ТАСС.

Желающие покинуть Газу, в том числе граждане Украины и Казахстана, в ближайшее время прибудут в аэропорт из прибрежного анклава. Это уже вторая эвакуация, ранее, 27 мая, Ил-76 МЧС России доставил в Москву 64 человека, в том числе 31 ребенка. Напомним, 20 мая в связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об эвакуации граждан России и стран СНГ.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась 10 мая. За 11 дней из палестинского анклава по израильской территории было выпущено около 4,3 тысяч ракет. В Израиле погибли 12 человек, более 50 пострадали. В ответ ВВС Израиля нанесли авиаудары, в результате которых погибли 243 палестинца, ранения получили 1,9 тысячи человек. 21 мая вступил в силу режим прекращения огня.