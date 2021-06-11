В Москве группа лжеюристов обманывала пенсионеров

О задержании группы мошенников, выманивавших деньги у пенсионеров под предлогом оказания им юридической помощи, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Семерых мошенников задержали оперативники уголовного розыска при участии Росгвардии в офисе на Кутузовском проспекте. Здесь лжеюристы предлагали людям, преимущественно пенсионерам, помощь в решении юридических вопросов. Однако условия договоров не выполнялись. Более того, жертвы не могли вернуть свои деньги и обратились в полицию.

В офисе при обыске изъята компьютерная техника, кассовый аппарат, мобильные телефоны, поддельные сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.