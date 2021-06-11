Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
11.06.2021 18:10
Рубрика: Легковые авто

В Норвегии хотят ввести налог для владельцев роскошных электрокаров

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Tesla. Фото: Пресс-служба Tesla.
Фото: Пресс-служба Tesla.

Экономисты Международного валютного фонда (МВФ) считают, что Норвегия должна начать облагать налогом дорогие электрокары. Под удар могут попасть владельцы роскошных марок. К примеру, Tesla, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar и Porsche.

Фото: REUTERS/ Stephen Lam
Почему Tesla решила прийти в Россию

Как сообщает Reuters, если новый налог будет введён, то это снизит нагрузку на бюджет страны. Ведь Норвегия выделяет субсидии на приобретение "зелёных" машин. Соответственно мера, которая прозвучала от представителей МВФ, поможет значительно компенсировать часть затрат на стимулирование спроса на электромобили.

Налогом хотят обложить электрокары стоимость от 600 000 норвежских крон (примерно 5 196 000 рублей). Предполагается также субсидировать утилизацию бензиновых и дизельных транспортных средств при замене их электромобилями. Рассматривается вопрос и о повышении налогов, взимаемых с загрязняющих окружающую среду машин.

По мнению экономистов, Норвегия способна улучшить адресность льгот и усилить положительное влияние на окружающую среду.

В данный момент владельцы электрокаров в вышеупомянутой стране освобождены от уплаты различных налогов. Поддержка "зелёных" автомобилей обходится дорого. В 2020 году правительство недополучило 19,2 миллиарда норвежских крон (2,3 миллиарда долларов). При этом в Норвегии в прошлом году доля новых электрических машин составила рекордные 54%.