В Норвегии хотят ввести налог для владельцев роскошных электрокаров

Экономисты Международного валютного фонда (МВФ) считают, что Норвегия должна начать облагать налогом дорогие электрокары. Под удар могут попасть владельцы роскошных марок. К примеру, Tesla, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar и Porsche.

Как сообщает Reuters, если новый налог будет введён, то это снизит нагрузку на бюджет страны. Ведь Норвегия выделяет субсидии на приобретение "зелёных" машин. Соответственно мера, которая прозвучала от представителей МВФ, поможет значительно компенсировать часть затрат на стимулирование спроса на электромобили.

Налогом хотят обложить электрокары стоимость от 600 000 норвежских крон (примерно 5 196 000 рублей). Предполагается также субсидировать утилизацию бензиновых и дизельных транспортных средств при замене их электромобилями. Рассматривается вопрос и о повышении налогов, взимаемых с загрязняющих окружающую среду машин.

По мнению экономистов, Норвегия способна улучшить адресность льгот и усилить положительное влияние на окружающую среду.

В данный момент владельцы электрокаров в вышеупомянутой стране освобождены от уплаты различных налогов. Поддержка "зелёных" автомобилей обходится дорого. В 2020 году правительство недополучило 19,2 миллиарда норвежских крон (2,3 миллиарда долларов). При этом в Норвегии в прошлом году доля новых электрических машин составила рекордные 54%.