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В России пройдет VII фестиваль документального кино "Докер"

Новости
    11.06.2021, 15:42
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: midff.ru Фото: midff.ru
Фото: midff.ru

18 июня в московском киноцентре "Октябрь" откроется VII международный фестиваль документального кино "Докер". Фестиваль продлится до 27 июня и охватит, помимо Москвы, ещё четыре города: Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Ярославль.

Параллельно основным конкурсным программам, короткого и полного метра, состоятся показы в рамках внеконкурсных секций: в Let IT Dok! входят картины, посвящённые IT-технологиям, в DOKer Kids - неигровые фильмы для детей и всей семьи, также предусмотрен отдельный тематический блок о ментальном здоровье "Док Терапия".

Итого во всех программах насчитывается 50 фильмов из 30 стран мира. Среди них - участники и призёры престижных смотров 2020 и 2021 годов, включая Берлинский и Венецианский фестивали, фестиваль в Торонто, другие. Фильмы можно будет не только посмотреть, но и обсудить вместе с их авторами, а также с психологами и журналистами.

Расписание сеансов, билеты и все подробности - на сайте фестиваля.

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