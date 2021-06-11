Захарова прокомментировала реакцию США на приостановку работы Twitter в Нигерии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захаров призвала власти США последовать требованиям, которые они выдвигают другим странам, и начать уважать свободу слова и выполнять взятые на себя международные обязательства. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя реакцию США на приостановку работы Twitter в Нигерии.

Захарова обратила внимание на слова официального представителя госдепартамента Неда Прайса, который заявил, что США осуждают приостановку работы Twitter в Нигерии со стороны правительства и призывают нигерийские власти уважать свободу слова.

"Россия осуждает приостановку работы аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей американскими интернет-платформами и призывает американские власти уважать свободу слова и выполнять взятые на себя международные обязательства", - написала в ответ представитель МИД РФ.