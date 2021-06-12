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Актриса и автор фэнтези-бестселлеров Люсинда Райли умерла в 55 лет

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    12.06.2021, 11:53
Текст:   Олег Усков

Ирландская писательница и бывшая актриса Люсинда Райли умерла утром 11 июня в возрасте 55 лет в окружении семьи. Некролог опубликован на официальных аккаунтах автора в социальных сетях.

Как уточнено, причиной смерти Райли стал рак, с которым она сражалась последние четыре года.

Люсинда Эдмондс (в девичестве) родилась в Северной Ирландии и выросла в деревне под Белфастом. В 14 лет переехала в Лондон, где обучалась балету и актерскому мастерству. В 16 получила первую большую роль - Доры в телесериале ВВС "История искателей сокровищ".

Первый роман опубликовала в 1992-м. В 2014-м вышел стартовый роман самого известного цикла Райли, эпичной фантастической эпопеи "Семь сестер", насчитывающей семь томов - последний вышел буквально 7 мая. Восьмую, заключительную книгу серии, Люсинда дописать не успела. Как передает VG, цикл ждет телеадаптация.

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