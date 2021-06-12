Указ главы Республики Бурятия от 11 июня 2021 года № 173 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020 № 140, от 30.06.2020 № 146, от 03.07.2020 № 151, от 06.07.2020 № 153, от 20.07.2020 № 158, от 20.07.2020 № 159, от 23.07.2020 № 163, от 03.08.2020 № 172, от 07.08.2020 № 175, от 11.08.2020 № 176, от 21.08.2020 № 185, от 27.08.2020 № 187, от 07.09.2020 № 197, от 11.09.2020 № 202, от 11.09.2020 № 203, от 18.09.2020 № 204, от 25.09.2020 № 205, от 02.10.2020 № 214, от 03.10.2020 № 215, от 08.10.2020 № 220, от 13.10.2020 № 223, от 16.10.2020 № 226, от 18.10.2020 № 227, от 29.10.2020 № 230, от 03.11.2020 № 234, от 06.11.2020 № 238, от 13.11.2020 № 243, от 24.11.2020 № 250, от 27.11.2020 № 251, от 08.12.2020 № 255, от 15.12.2020 № 258, от 21.12.2020 № 261, от 30.12.2020 № 278, от 06.01.2021 № 1, от 13.01.2021 № 2, от 19.01.2021 № 5, от 25.01.2021 № 14, от 27.01.2021 № 18, от 01.02.2021 № 30, от 08.02.2021 № 38, от 15.02.2021 № 45, от 18.02.2021 № 47, от 26.02.2021 № 57, от 03.03.2021 № 60, от 17.03.2021 № 81, от 26.03.2021 № 91, от 30.03.2021 № 95, от 06.04.2021 № 99, от 13.04.2021 № 101, от 24.04.2021 № 125, от 21.05.2021 № 145, от 26.05.2021 № 146, от 01.06.2021 № 154, от 07.06.2021 № 156, от 09.06.2021 № 172):

1.1. В пункте 5:

1.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

"5. Приостановить по 30 июня 2021 года включительно проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.".

1.1.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Приостановить по 30 июня 2021 года включительно работу детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в отдельных зданиях или имеющих отдельный изолированный вход.".

1.1.3. Абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Приостановить по 30 июня 2021 года включительно работу аттракционов, расположенных на открытом воздухе, в том числе в парках культуры и отдыха.".

1.2. В пункте 7.1:

1.2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"рассадки за одним столом не более четырех человек (без учета детей);".

1.2.2. Дополнить абзацами следующего содержания:

"Приостановить по 30 июня 2021 года включительно работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, размещенных в торговых центрах, торговых комплексах, торгово-развлекательных центрах, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Ограничить по 30 июня 2021 года включительно режим работы торговых центров, торговых комплексов, а также торгово-развлекательных центров до 20.00 часов.".

1.3. В пункте 7.2:

1.3.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:

"Приостановить по 30 июня 2021 года включительно работу кинотеатров.".

1.3.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"Приостановить по 30 июня 2021 года включительно работу детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, иных развлекательных заведений с массовым одномоментным пребыванием людей, расположенных внутри торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов.".

1.4. В пункте 9:

1.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

"9. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и государственных учреждений Республики Бурятия (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Республики Бурятия) до 1 июля 2021 года осуществлять без очного присутствия граждан в электронном виде.".

1.4.2. Абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:

"Приостановить по 30 июня 2021 года включительно деятельность театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа всех форм собственности, расположенных на территории Республики Бурятия.

Приостановить по 30 июня 2021 года включительно оказание концертно-зрелищных услуг частным организациям.".

1.5. Абзац первый пункта 14.8 изложить в следующей редакции:

"14.8. Предоставление муниципальных и иных услуг в помещениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в Республике Бурятия по 30 июня 2021 года включительно осуществлять без очного присутствия граждан в электронном виде.".

1.6. Дополнить пунктом 17.1.8 следующего содержания:

"17.1.8. Республиканскому агентству занятости населения (Башкирцев А.Ю.) по 30 июня 2021 года включительно осуществлять предоставление государственных услуг без очного присутствия граждан в электронном виде.".

1.7. Абзац четвертый пункта 19 изложить в следующей редакции:

"Приостановить по 30 июня 2021 года включительно деятельность детских лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха на территории Республики Бурятия.".

1.8. Пункт 25.4 изложить в следующей редакции:

"25.4. Управлению записи актов гражданского состояния Республики Бурятия (Абзаева А.В.) предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния по 30 июня 2021 года включительно осуществлять без очного присутствия граждан в электронном виде.".

2. Правительству Республики Бурятия (Мухин В.В.) в недельный срок со дня вступления в силу настоящего указа предусмотреть меры государственной поддержки организациям, деятельность которых приостановлена в соответствии с настоящим указом.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.С.Цыденов







