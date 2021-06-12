Центр Софии блокировало шествие в поддержку традиционных семейных ценностей

Массовая демонстрация в поддержку традиционных семейных ценностей состоялось в столице Болгарии. Инициаторами мирной акции выступили 17 организаций, в том числе и несколько политических партий.

"Есть только два пола, и семья состоит из мужчины, женщины и их детей. Все остальное является отклонением от нормы. Гордитесь позицией, которую вы защищаете, - заявил в своем обращении к публике депутат Европарламента Ангел Джамбазки. - Сейчас такую позицию в Европе разделяет меньшинство, но это не должно нас пугать".

"На нас, собравшихся здесь, постоянно вешают ярлыки нацистов, фашистов и кто знает, кого еще, - поделился один из участников акции с корреспондентом "РГ". - Посмотрите на меня, я обычный человек, политика мне абсолютно не интересна. Единственное мое желание - защитить ребенка от нездоровой пропаганды".

Точкой сбора демонстрантов послужил Национальный дворец культуры, после чего колонна выдвинулась в центр Софии, на время блокировав движение. "Прочь руки от наших детей", - скандировали митингующие.

Мероприятие прошло без происшествий, несмотря на активные попытки группы молодых людей привлечь к себе внимание собравшихся непристойными жестами и провокационными выкриками.