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Рубрика: В мире

Чего ждать от крупнейшей игровой выставки - E3 2021

Текст: Иван Черноусов
Сегодня, 12 июня, в Лос-Анджелесе открывается крупнейшая игровая выставка - E3 2021. На ней свои новинки покажут все крупные игровые разработчики - Microsoft, Take Two (издатель серии GTA и Red Dead Redemption), Ubisoft, Capcom и другие. "РГ" попросила экспертов игровой индустрии рассказать, чего именно они ждут от главной выставки года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"От Microsoft - выпуска Flight Simulator 2020 на Xbox (скорее всего, это произойдет сразу после Е3 или во время), больше подробностей по новой Halo Infinite (чтобы ее тоже поскорее выпустили), а также хочется увидеть анонсы продолжения Forza Horizon. Жду больше игр с поддержкой FPS Boost (увеличенной частоты кадров на консолях Xbox - прим. "РГ") и интересных пополнений библиотеки Game Pass", - говорит игровой журналист и блогер Денис Русаков.

Фото: Скриншот YouTube
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Эксперт считает, что было бы здорово, если бы Microsoft придумала коллаборацию с Nintendo - например, Game Pass на Switch или хотя бы xCloud (облачный сервис). "Этого ждут многие, хотя надежды не так уж сильны", - замечает он.

Русаков уверен, что компания Nintendo может показать какие-то игры серии Zelda - в этом году ей исполняется ровно 35 лет. "В прошлом году, когда было 35-летие серии Super Mario Bros., они представили множество всяких портов, переизданий, и был весьма интересный гаджет формата Game&Watch. Новую часть Legend Of Zelda мы вряд ли увидим в этом году, но переиздания предыдущих вполне вероятны", - заключает специалист.

Франшизный продюсер компании MY.GAMES Иван Побяржин полагает, что самое интересное должно произойти на конференции Xbox, а также на презентации Nintendo - эксперт ожидает, что покажут новую версию платформы Nintendo Switch.

В России официальным партнером выставки E3 является "ВКонтакте". На специальной странице все желающие смогут посмотреть прямые трансляции анонса новинок. Презентация Microsoft состоится 13 июня в 20 часов по Москве, Take-Two - 14 июня в 20:15 по Москве, Nintendo - 15 июня в 19:00 по Москве.

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