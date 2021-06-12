Что стоит за амбициями китайской молодежи

Председатель КНР Си Цзиньпин процитировал его в мае 2018 года. "Китайская молодежь должна воспитывать в себе дух стремления, быть твердой в идеалах, придерживаться убеждений и быть достаточно смелой, чтобы противостоять трудностям и продвигаться вперед, а также упорно трудиться", - сказал Си Цзиньпин во время инспекционной поездки в Пекинский университет. Он призвал молодых людей тесно связать свои идеалы с будущим страны и стремиться к национальному возрождению.

От бака с метаном до китайской мечты

Си Цзиньпин определился со своими карьерными интересами, работая в небольшой деревне в северо-западной китайской провинции Шэньси.

В 1969 году в 15-летнем возрасте он прибыл в деревню Лянцзяхэ. В стране тогда в самом разгаре была кампания, в рамках которой в сельскую местность отправляли образованных молодых людей из городов.

Си Цзиньпин провел в Лянцзяхэ почти семь лет. За это время он определился со своей целью - добиваться перемен к лучшему, служа людям.

Будущий глава государства вступил в Коммунистическую партию Китая в 1974 году. Позже он стал партийным секретарем Лянцзяхэ и помог реализовать немало проектов в интересах местных жителей. Благодаря его усилиям в деревне построили плотину, резервуары для газа, швейную мастерскую, магазин и мельницу.

Чтобы создать резервуары, которые помогли обеспечить жителей деревни газом для их плит и светильников, Си отправился в соседнюю провинцию Сычуань - узнать, как работает технология. По возвращении в Лянцзяхэ он понял, что практика куда сложнее теории.

"Построить первый резервуар было трудно, - вспоминал он в интервью в 2004 году. - Уровень воды начал быстро расти, но газа по-прежнему не было. Оказалось, что проблема была в заблокированной трубе. Когда мы ее прочистили, меня забрызгало навозом. Сразу же начал выходить газ, поэтому мы быстро подсоединили трубу к плите. Тогда над ней поднялось пламя высотой больше 30 сантиметров".

Во время другого интервью в 2003 году Си подытожил, как опыт в Лянцзяхэ повлиял на него: "Я видел силу людей и основу их жизни. Именно тогда я по-настоящему начал понимать людей и общество".

На протяжении всей своей политической карьеры в разных частях Китая Си поддерживал и укреплял свои связи с народом и стремился улучшить его жизнь. Став лидером на национальном уровне, он призвал партию и народ работать вместе для строительства лучшего Китая.

"Наша миссия - удовлетворить стремление людей к счастливой жизни", - сказал Си Цзиньпин на встрече со СМИ после избрания генеральным секретарем Центрального комитета КПК в ноябре 2012 года.

Две недели спустя он выдвинул концепцию китайской мечты, подчеркнув, что национальное возрождение - самая большая мечта страны в наше время.

В июне 2019 года руководство партии начало общенациональную просветительскую кампанию среди 90 миллионов членов КПК, призывая их оставаться верными первоначальному стремлению партии и ее основополагающей миссии - искать счастья для китайского народа и возрождения китайской нации.

Новые поколения присоединяются к миссии

Сегодня все больше молодых китайцев присоединяются к миссии по созданию лучшего будущего для страны и ее народа.

Комментатор CGTN Эйнар Танген отмечает, что молодежь стремится играть активную роль в развитии страны. "Думаю, многие молодые люди "проснулись" и сказали: "Послушайте, если Китай собирается идти вперед, ему понадобится лучшее от нашего поколения. И я хочу быть частью этого процесса", - сказал Танген в недавнем интервью CGTN.

"За последние 40 лет было достигнуто много экономических успехов. Они гордятся тем, как далеко продвинулся Китай", - добавил он.

"Как молодое поколение, мы несем немалую ответственность, - отмечает студентка Пекинского университета Чжу Юйхуэйлань. - Но мы ее принимаем и обязательно добьемся успеха".

Чем больше энтузиазма у молодых поколений, тем увереннее и эффективнее Китай может решать различные задачи развития - будь то борьба с нищетой или с COVID-19, или трансформация своей модели роста.