Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 11 июня 2021 года № 65-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

а) подпункт "а" пункта 2.6 после слов "жизни и здоровью," дополнить словами "обращения за медицинской помощью, посещения пунктов вакцинации для прохождения вакцинации с использованием вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, прошедших государственную регистрацию, посещения объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, аптек и аптечных пунктов,";

б) пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:

"оказывать содействие в проведении мероприятий по информированию населения о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, в том числе посредством проведения вакцинации населения.";

в) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"создавать условия для прохождения работниками вакцинации против новой коронавирусной инфекции, в том числе путем организации ее проведения по месту работы, а также предоставления работникам дополнительных дней отдыха с сохранением заработной платы в день проведения вакцинации и в день, следующий за днем проведения вакцинации.";

в) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

"организовать совместно с Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, целесообразности вакцинации, порядке, условиях и местах ее проведения.".

2. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков







