Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 11 июня 2021 года № 65-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

Новости

Британский врач назвал внешние симптомы рака щитовидной железы 15:08
"Писающего мальчика" в Брюсселе одели в костюм русского гвардейца 15:05
В Кремле прокомментировали планы Байдена на отдельную пресс-конференцию 15:03
Космонавты с МКС поздравили граждан с Днем России 14:49
Саудовская Аравия ограничила число совершающих хадж 14:32
Власти Москвы призвали горожан к осторожности из-за непогоды 14:16
Гинцбург рассказал о российской "армии охотников за микробами" 14:07
Сына Евгения Моргунова похоронили вместе с матерью 14:05
Хорватские футболисты не преклонят колени перед игрой Евро с англичанами 13:59
Аршавин заявил, что он против иностранцев в сборной России 13:48
Мбаппе заявил, что пока не принял решение о новом контракте с "ПСЖ" 13:47
Вышел трейлер 2-го сезона сериала "Видеть" - теперь с Батистой 13:46
В центре Москвы задержан мужчина, продававший боевые ордена 13:45
Задержан второй за неделю чиновник Минобрнауки 13:40
СК возбудил уголовное дело после похищения девочки в Видном 13:37
Марюс Вайсберг показал каст американского ремейка "Иронии судьбы" 13:29
Греция продлила до 21 июня прежний порядок въезда граждан России 13:06
Мадуро потребовал разблокировать средства на приобретения вакцины 12:58
Переболевшая COVID Лера Кудрявцева рассказала про "ковидные хвосты" 12:42
Скончался шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский 12:30
Путин заявил, что не переживает по поводу оскорблений Байдена 12:25
Видео: Иностранцы рассказали, за что они любят Россию 12:25
Президент Беларуси направил поздравления всем россиянам с Днем России 12:18
Названа опасность смены климата после перенесенного COVID-19 12:03
Головин: Мы можем биться с Бельгией 11:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
12 июня 2021 г.

Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 11 июня 2021 года № 65-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

а) подпункт "а" пункта 2.6 после слов "жизни и здоровью," дополнить словами "обращения за медицинской помощью, посещения пунктов вакцинации для прохождения вакцинации с использованием вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, прошедших государственную регистрацию, посещения объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, аптек и аптечных пунктов,";

б) пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:

"оказывать содействие в проведении мероприятий по информированию населения о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, в том числе посредством проведения вакцинации населения.";

в) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"создавать условия для прохождения работниками вакцинации против новой коронавирусной инфекции, в том числе путем организации ее проведения по месту работы, а также предоставления работникам дополнительных дней отдыха с сохранением заработной платы в день проведения вакцинации и в день, следующий за днем проведения вакцинации.";

в) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

"организовать совместно с Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики информирование населения, в том числе через средства массовой информации, о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции, целесообразности вакцинации, порядке, условиях и местах ее проведения.".

2. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией