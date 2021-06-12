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Рубрика: В мире

Ко Дню России в Гаване открылась выставка Русского географического общества

Текст: Сергей Новиков (Гавана)

В преддверии Дня России в историческом центре Гаваны, во дворце Генерал-капитанов, открылась организованная представительством "Россотрудничества" на Кубе выставка РГО под названием "Россия - самая красивая страна".

Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС
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"Эта выставка, которая демонстрирует многоликость нашей Родины, ее природу, культуру и историю, не случайно открылась накануне дня России, - отметил глава кубинского офиса "Россотрудничества" Марат Каримов. - Открытие этой выставки стало завершением русских дней в Гаване. В течение недели в кубинской столице проводились культурные, языковые и исторические встречи, выставки и конференции".

"Для нашей страны этот день означает не только сложные, радикальные преобразования, драматичные и масштабные трудности, но также и весь исторический путь России, которая, хотя несколько раз меняла свое название, сохранила свое ядро - многонациональный народ - и истинную сущность - Родину для всех граждан, проживающих на ее территории", - отметил в приветственном слове на открытии мероприятия посол России на Кубе Андрей Гуськов. Он также напомнил и о тесных связях, которые объединяют Кубу и Россию, а также вновь выразил поддержку кубинскому народу в борьбе с блокадой Острова свободы со стороны США.

Мероприятие завершилось выступлением хора им. Марианны де Гонич - русской оперной певицы Марианны Александровны Юстицкой, которая обучила искусству бельканто не одно поколение кубинских певцов. Хор исполнил всемирно известные произведения, такие как "Очи черные", "Калинка" и "Подмосковные вечера".

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