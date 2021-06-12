Мадуро потребовал разблокировать средства на приобретения вакцины

Президент Николас Мадуро потребовал от правительства США высвободить средства, замороженные международными санкциями, чтобы Венесуэла могла обеспечить выплаты в рамках инициативы ООН по вакцинам против COVID-19, сообщает портал republicworld.com.

После того, как Каракас заплатил 120 миллионов долларов в рамках механизма COVAX, организация уведомила Венесуэлу, что около 10 миллионов остаются непогашенными. По данным швейцарского банка UBS, платеж заблокирован и ведется расследование.

Мадуро назвал действия Вашингтона преступными. Венесуэла, у которой был ограниченный доступ к вакцинам, ожидает получить поставку 11,3 миллиона доз из корзины различных вакцин, предоставленных COVAX.

Прививки представляют собой пятую часть вакцин, необходимых для иммунизации целевой группы населения Венесуэлы, численность которой оценивается примерно в 30 миллионов человек.