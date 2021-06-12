Образование в борьбе с бедностью: никто не забыт

Председатель КНР Си Цзиньпин всегда считал, что доступное образование -это первый шаг в борьбе с бедностью. "Чтобы вырыть глубокий колодец, нужно начать с ямки в 3 цуня. Чтобы воспитать следующее поколение строителей социализма, нужны знания и моральные стандарты", - говорил Си Цзиньпин.

Нищета по наследству: разрывая порочный круг

В 1995 году начальную школу Янцзялин в городе Яньань на северо-западе Китая отремонтировали на пожертвования из города Фучжоу, столицы провинции Фуцзянь. Это произошло после того, как Си Цзиньпин (в то время он занимал в регионе высокий партийный пост) призвал местных предпринимателей помочь построить школы в бедных районах страны.

"Нельзя допустить, чтобы дети проиграли уже на старте", - отметил Си Цзиньпин, посещая эту школу в 2015 году. Он еще раз подчеркнул, что считает образование ключевым фактором в развитии бедных районов.

Школа, в которой когда-то был только один учитель и организованная прямо в пещере классная комната, быстро преобразилась. Сейчас она занимает четырехэтажное здание, оборудована современной техникой и столовой, в которой каждый ученик может бесплатно пообедать.

В 2020 году статистика министерства образования КНР показала, что объем инвестиций Китая в образование, включая бесплатное питание и модернизацию школ, ежегодно увеличивался более чем на восемь процентов в течение предыдущих трех лет.

Согласно Белой книге по борьбе с нищетой в Китае, опубликованной в апреле 2021-го, с 2013 года в стране отремонтировали 108 тысяч школ. Это помогло существенно расширить доступ к девятилетнему обязательному образованию в бедных районах.

"Борьба с бедностью должна начинаться с борьбы с неграмотностью, поэтому хорошее образование детей в сельских районах - это важный шаг на пути ликвидации нищеты, а также недопущения передачи бедности из поколения в поколение", - отмечал Си Цзиньпин.

Знания для всех

Считая доступ к образованию основой социального равенства, Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал важность сокращения разрыва в образовательных ресурсах и качестве обучения в сельских и городских районах.

В период 13-й пятилетки (2016-2020 годы) Китай выделил почти 750 миллиардов юаней (115 миллиардов долларов) на поддержку обязательного образования. 90 процентов этой суммы было инвестировано в сельские районы. Детям из бедных сельских семей начали предоставлять государственные пособия.

С тех пор, как отмечают в Белой книге по борьбе с нищетой, ни один человек в сельских районах не бросил учебу из-за финансовых трудностей. Девятилетнее обязательное образование сейчас доступно всем детям из бедных сельских семей. В 2020 году его получили 94,8 процента учащихся.

По мере того, как Китай переходит на цифровое образование, расширяется и доступ в интернету - даже в самых отдаленных регионах. К сети сейчас подключены начальные и средние школы по всей стране.

В школе Янцзялин теперь доступны онлайн-классы, занятия на которых проводят преподаватели из партнерских школ в крупных городах.

Были также приняты специальные программы, которые позволили привлечь больше бедных студентов, открыть курсы дополнительного образования и помочь выпускникам с поиском работы.

В итоге более 8 миллионов выпускников средних школ из бедных семей прошли профессиональную подготовку, свыше 5 миллионов получили высшее образование, в том числе в престижных вузах крупных городов страны.