Новости

Британский врач назвал внешние симптомы рака щитовидной железы 15:08
"Писающего мальчика" в Брюсселе одели в костюм русского гвардейца 15:05
В Кремле прокомментировали планы Байдена на отдельную пресс-конференцию 15:03
Космонавты с МКС поздравили граждан с Днем России 14:49
Саудовская Аравия ограничила число совершающих хадж 14:32
Власти Москвы призвали горожан к осторожности из-за непогоды 14:16
Гинцбург рассказал о российской "армии охотников за микробами" 14:07
Сына Евгения Моргунова похоронили вместе с матерью 14:05
Хорватские футболисты не преклонят колени перед игрой Евро с англичанами 13:59
Аршавин заявил, что он против иностранцев в сборной России 13:48
Мбаппе заявил, что пока не принял решение о новом контракте с "ПСЖ" 13:47
Вышел трейлер 2-го сезона сериала "Видеть" - теперь с Батистой 13:46
В центре Москвы задержан мужчина, продававший боевые ордена 13:45
Задержан второй за неделю чиновник Минобрнауки 13:40
СК возбудил уголовное дело после похищения девочки в Видном 13:37
Марюс Вайсберг показал каст американского ремейка "Иронии судьбы" 13:29
Греция продлила до 21 июня прежний порядок въезда граждан России 13:06
Мадуро потребовал разблокировать средства на приобретения вакцины 12:58
Переболевшая COVID Лера Кудрявцева рассказала про "ковидные хвосты" 12:42
Скончался шестикратный чемпион мира по конькобежному спорту Игорь Железовский 12:30
Путин заявил, что не переживает по поводу оскорблений Байдена 12:25
Видео: Иностранцы рассказали, за что они любят Россию 12:25
Президент Беларуси направил поздравления всем россиянам с Днем России 12:18
Названа опасность смены климата после перенесенного COVID-19 12:03
Головин: Мы можем биться с Бельгией 11:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
12.06.2021 15:05
Рубрика: В мире

"Писающего мальчика" в Брюсселе одели в костюм русского гвардейца

Текст: Александр Саможнев

Знаменитую скульптуру "Писающий мальчик", которая считается одним из узнаваемых символов Брюсселя, одели в исторический костюм русского гвардейца.

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
"Писающего мальчика" в Брюсселе нарядили медиком

Костюм во время торжественной церемонии в мэрии передал в дар властям посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. По словам дипломата, мальчика уже одевали в костюм космонавта. "Теперь же я имею честь передать костюм, созданный по мотивам формы офицера императорской гвардии", - отметил посол.

Традиционно бронзовую скульптуру-фонтан, высота которой составляет всего 60 сантиметров, время от времени наряжают в различные костюмы, чтобы отметить фестивали или какие-либо важные события для страны и мира. Основная цветовая гамма переданного костюма для "мальчика" - цвет морской волны. В наряде отражены основные детали исторического костюма русской императорской гвардии, в том числе шляпа-треуголка, мундир, бриджи и манжеты.

Костюм позднее станет частью постоянной экспозиции Музея Брюсселя, где в специальном зале хранятся все переданные городу наряды из разных стран. Но Ассоциация друзей "Писающего мальчика" предложила надевать русский наряд ежегодно 12 июня, чтобы отмечать День России.

В мире Европа Бельгия РГ-Видео

Главное сегодня

12 июня - День России
12 июня - День России
Путин назвал помощь странам с вакциной от COVID ответственностью РФ перед миром
В Кремле прокомментировали планы Байдена на отдельную пресс-конференцию
За сутки в России подтверждено 13 510 случаев COVID-19 в 85 регионах
Головин: Мы можем биться с Бельгией
Утечка данных о мизерных налогах миллиардеров шокировала США
Как во Франции решают конфликты соседей