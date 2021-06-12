"Писающего мальчика" в Брюсселе одели в костюм русского гвардейца

Знаменитую скульптуру "Писающий мальчик", которая считается одним из узнаваемых символов Брюсселя, одели в исторический костюм русского гвардейца.

Костюм во время торжественной церемонии в мэрии передал в дар властям посол РФ в Бельгии Александр Токовинин. По словам дипломата, мальчика уже одевали в костюм космонавта. "Теперь же я имею честь передать костюм, созданный по мотивам формы офицера императорской гвардии", - отметил посол.

Традиционно бронзовую скульптуру-фонтан, высота которой составляет всего 60 сантиметров, время от времени наряжают в различные костюмы, чтобы отметить фестивали или какие-либо важные события для страны и мира. Основная цветовая гамма переданного костюма для "мальчика" - цвет морской волны. В наряде отражены основные детали исторического костюма русской императорской гвардии, в том числе шляпа-треуголка, мундир, бриджи и манжеты.

Костюм позднее станет частью постоянной экспозиции Музея Брюсселя, где в специальном зале хранятся все переданные городу наряды из разных стран. Но Ассоциация друзей "Писающего мальчика" предложила надевать русский наряд ежегодно 12 июня, чтобы отмечать День России.