При прокладке трассы Москва - Казань найдены 23 памятника археологии

Строительство скоростной трассы Москва - Казань оказалось не только крупным транспортным проектом, но и позволило совершить целую серию археологических открытий. Об этом сообщила научный сотрудник института археологии РАН, начальник волжской экспедиции Ольга Зеленцова.

"В ходе работ и археологических разведок на трассе Москва - Казань мы обнаружили 23 памятника археологии, - сказала Ольга Зеленцова. - По шесть-семь памятников есть практически на каждом этапе строительства, от эпохи камня до позднего Средневековья и Нового времени".

По закону, при проведении строительных работ территория должна быть проверена на наличие археологических памятников. Пока специалисты не дадут заключения, что под возводимым сооружением нет никаких остатков древних людей или поселений, закатывать землю в бетон запрещено. Так было, например, при строительстве трассы М-11. Тогда в Ленинградской области под Тосно был найден масштабный археологический памятник, для его полноценного вскрытия потребовалось много времени, из-за чего госкомпания "Автодор" перенесла срок завершения строительства двух участков трассы.

"За Окой на трассе Москва - Казань нашли памятники эпохи камня и бронзы, - продолжает Ольга Зеленцова. - В Чувашии и Нижегородской области - эпохи бронзы. Эти работы очень важны. Мы должны обследовать всю трассы и сохранить наше культурное наследие".

Прокладка дороги часто дает немало работы ученым, изучающим прошлое нашей планеты. При строительстве трассы "Таврида" в Крыму археологи обнаружили более 90 памятников, напомнили в институте археологии РАН. Работы продолжаются и итоговой статистики по ним еще нет, но уже сейчас понятно, что речь идет о сотнях тысяч черепков, костей и камней, в музеи переданы сотни тысяч индивидуальных находок: от рисунков на стенах склепа до древних бусин.

Самой крупной находкой при строительстве трассы "Таврида" стала огромная карстовая пещера "Таврида", обнаруженная летом 2018 года рядом с поселком Зуя. Археологических находок там было немного, но палеонтологи называют обнаружение этой полости одной из величайших удач XXI века.