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12.06.2021 12:34
Рубрика: Происшествия

Мать спасенных при пожаре костромских детей состояла на учете

Текст: Элина Труханова (Кострома)

В Костроме после спасения троих детей из огня возбуждено уголовное дело против органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

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Инцидент, напомним, произошел вечером 6 июня. Трое детей (самый старший из них - 2010 года рождения), будучи запертыми в квартире дома в микрорайоне Венеция Костромы, устроили пожар. Следствие выяснило, что возгорание произошло из-за детской шалости одного из мальчиков. Детей спасли заметившие дым очевидцы: трое мужчин эвакуировали всех с балкона третьего этажа по водосточной трубе. Только благодаря решительным действиям этих людей никто пострадал.

- С 2015 года мать детей состояла на профилактическом учете в органах внутренних дел в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию детей, в апреле 2021 года с профилактического учета она была снята, - рассказала официальный представитель СУ СК РФ по Костромской области Ольга Вакурова.

С ее слов, у следствия имеются основания полагать, что должностные лица органов системы профилактики при принятии решения о снятии семьи с учета ненадлежащим образом исполнили свои обязанности. По результатам доследственной проверки, ход которой поставил на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин, костромские следственные органы возбудили по факту халатности уголовное дело.

В региональном СУ СК сообщили, что осмотрено место происшествия, допрошены мать детей и ее сожитель, изъята учетно-профилактическая документация, ведутся допросы очевидцев пожара и лиц, принимавших участие в его тушении, а также сотрудников системы образования и органов профилактики.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома

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