Правозащитница Разворотнева провела опрос по инициативам, связанным с пенсионерами

Москвичам предложили высказать свое мнение о том, какие меры поддержки для пенсионеров и инвалидов они считают наиболее важными. Очный опрос на улицах столицы в течение 5 дней проводил АНО "Центр защиты прав москвичей", которым руководит член Общественной палаты и правозащитница Светлана Разворотнева. В один из дней активистка вместе с волонтерами центра приняла участие в анкетировании граждан.

Респондентам предложили рассмотреть инициативы самой правозащитницы, касающиеся людей старшего возраста: сделать городские парковки бесплатными для пенсионеров и инвалидов, отменить требование регулярного подтверждения необратимой инвалидности и изменить уголовное законодательство с тем, чтобы совершение преступлений против пенсионеров являлось отягчающим обстоятельством. Люди могли также предложить свои варианты. Разворотнева отметила, что уличный опрос - эффективный метод, который позволяет узнать мнение граждан при личном общении.

- Тема поддержки пожилых людей и инвалидов волнует многих. Возраст, состояние здоровья - все это сказывается на качестве жизни пожилых граждан, поэтому к ним нужен особый подход. Я одобряю то, что предлагает "Центр защиты прав Москвичей", - сказал житель столицы Данил Рудницкий, отметив, что самое простое, чем он может помочь - это принять участие в опросе.

Всего за первое полугодие 2021 года в Центр защиты прав москвичей по социальным вопросам обратились 3 542 москвича. Что говорит о запросе населения на поддержку и необходимости вносить коррективы в различные сферы жизни.

- Старшее поколение россиян - наиболее уязвимая группа населения, нуждающаяся в нашей постоянной заботе. После подведения итогов анкетирования и основываясь на полученном результате, мы будем добиваться реализации наших предложений, - сказала она.

Анкетирование на улицах завершилось 10 июня, однако сбор данных продлится до 12 июня по телефону и в электронном формате. Желающие поддержать инициативы или высказать свое мнение могут позвонить в общественную приемную АНО "Центр защиты прав москвичей" по телефону: 8 800 500 95 58 или ответить на вопросы анкеты по электронной почте. Также с подробной информации об инициативе можно ознакомиться на сайте общественной приемной.