В центре Москвы задержан мужчина, продававший боевые ордена

Торговца медалями и орденами времен СССР задержали московские полицейские.

"На Арбате был задержан 29-летний мужчина, который пытался в скупках сбыть медали и ордена времен СССР. Он был задержан, как установила экспертиза, все награды были подлинные", - сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Как указано в списке изъятых наград, там имеются и четыре боевых ордена "Отечественной войны". Кроме того: медали "За победу над Германией", "За взятие Берлина", "За освобождение Варшавы", "За оборону Сталинграда", "За боевые заслуги".

Из не боевых наград в списке числятся два ордена "Пролетарии всех стран, объединяйтесь", медали "100-летия со дня рождения В. И. Ленина", "40 лет Великой Победы в Великой Отечественной войне", "60-летия вооруженных сил СССР", "ХХХ лет победы в Великой Отечественной войне", "20 лет победы в Великой Отечественной войне", "В память 800-летия Москвы", "В память 250-летия Ленинграда", "В ознаменование Трудовой годовщины", "В ознаменование 40-й годовщины вооруженных сил СССР", "50 лет вооруженных сил СССР".

Как отмечается, в отношении продавца возбуждено уголовное дело по ст. 324 УК РФ - "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград".