Власти Москвы призвали горожан к осторожности из-за непогоды

Днем в субботу в Москве снова ожидается непогода. Представители комплекса городского хозяйства через свой Telegram-канал призвали москвичей к осторожности.

В ближайшее время во многих районах Москвы ожидаются дожди, местами - ливни. Также на отдельных территориях возможны грозы и усиление ветра до 17 метров в секунду. В связи с этим предупреждение также распространило и МЧС, в столичном регионе действует повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.

Власти призвали горожан не укрываться от дождя под деревьями.