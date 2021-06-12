Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту два километра

Расположенный на курильском острове Парамушир вулкан Эбеко днем в субботу выбросил столб пепла, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Высота выброса составила два километра над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся на шесть километров к северо-востоку от исполина.

Ученые предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.

Справка "РГ"

Вулкан Эбеко (высота 1156 метров) расположен в семи километрах от Северо-Курильска. Он относится к древним затухающим вулканам. Последний раз исполин извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.