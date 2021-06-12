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Рубрика: Общество

В Забайкалье открылся фестиваль "Люди и солнце"

Текст: Ольга Коваль

12 июня, в День России, на центральной площади Читы проходит фестиваль музыкальной культуры и вкусов народов Забайкалья "Люди и солнце".

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Это событие состоялось благодаря государственной поддержке. Грант на проведение мероприятия был выделен российским фондом культуры в рамках нацпроекта "Культура".

- Люди и солнце" - уникальный проект, который впервые проходит в этом году. Фестиваль, включающий музыкальную, творческую и гастрономическую составляющие, позволит показать многообразие культур разных народов, населяющих край, - говорит министр культуры региона Ирина Левкович.

Поучаствовать в празднике приехали представители 16 районов Забайкалья, в том числе Чернышевского, Ононского, Балейского, Нерченского и Читинского. Организаторы постарались обеспечить все меры предосторожности, ведь эпидемиологическая обстановка в регионе остается напряженной.

В 10 часов утра открылись презентационные площадки, где районы представили гостям свои достижения в самых разных областях: сельском хозяйстве, промыслах, производстве, образовательной и культурной сфере. На 13 часов запланирована церемония открытия самого праздника.

Гвоздем программы обещает стать конкурс для представителей муниципалитетов. Им придется бороться за победу в четырех обязательных номинациях и пяти дополнительных.

В первой номинации "За Байкалом" претенденты расскажут о себе и познакомят гостей со своей малой родиной.

Фото: Омский яхтклуб
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- Обязательной частью творческого состязания станет фестиваль хлеба "Солнечный колобок". Он включает презентацию хлебобулочных изделий от местных производителей. Важное условие - представить на суд жюри колобок любого размера и оформления, - говорит Ирина Левкович. - Также конкурсанты поучаствуют в фестивале русской культуры "Ярило", где покажут народную культуру через быт, традиции и обряды. Еще одно направление - музыкальный фестиваль с демонстрацией двух творческих номеров: аутентичного и стилизованного.

Набрать дополнительные баллы конкурсанты смогут в других номинациях, например, таких, как "Умное Забайкалье" с интеллектуальными поединками, "Солнечный край", где будут выступать народные коллективы, "Спортивное Забайкалье" с национальными играми. На "Мастеровом дворе" умельцы представят изделия из дерева, конского волоса, глины.

Победителю соревнования, помимо переходящего кубка, достанется денежный приз.

Посетителям фестиваля покажут гуранскую свадьбу, где казак ворует бурятку, крестильный обед и обряд "Жатва", который было принято совершать после сбора урожая. А также сыграют семейскую свадьбу и проведут шаманский обряд очищения огнем.

Кроме того, любители кулинарных изысков на "Улице вкуса" могут попробовать блюда русской, армянской, таджикской, киргизской, узбекской, еврейской, азербайджанской, европейской, бурят-монгольской, грузинской и паназиатской кухни.

Вечером гостей ждет этно-эко-спектакль "Лунные колокола" и музыкальная программа. Завершится праздник огненном шоу.

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