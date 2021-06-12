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12.06.2021 13:09
Рубрика: Общество

В Башкирии началось массовое тестирование на ВИЧ

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Жители республики теперь могут быстро, анонимно и бесплатно проверить свой иммунный статус. Результат известен уже через 15 минут. Такая возможность появилась благодаря проекту "Тест для победы": по региону начали курсировать специально оборудованные миниавтобусы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Задача нашей кампании - привлечь внимание к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, чтобы люди привыкли проходить регулярное тестирование и заботились о своем здоровье. Специалисты не только тестируют граждан, но и консультируют, - рассказывает генеральный директор автономной благотворительной некоммерческой организации "Новый век" Лилия Таишева. - Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов в девяти регионах Приволжского федерального округа. До октября три тест-мобиля будут ездить по городам Башкирии. Информацию об их нахождении можно найти на сайте регионального центра СПИД и в соцсетях проекта "Тест для победы".

В России создадут экспресс-тесты на пять опасных инфекций

В Башкирии ситуация с распространением этого заболевания стабильная, говорят эксперты: за пять месяцев 2021 года выявили почти тысячу ВИЧ-инфицированных жителей. Но в то же время вирус обнаружили в крови 59 беременных женщин, которые и не подозревали о своем заболевании.

- В 2020 году из-за пандемии мы забыли о других болезнях, а они никуда не исчезли. Нельзя расслабляться. Сегодня есть современные методы лечения ВИЧ, которые дают возможность инфицированным матерям рожать здоровых детей. Но на поздних сроках, мы не можем помочь, поэтому важно своевременное выявление. В прошлом году из 450 женщин с таким диагнозом лишь трое заразили новорожденных - это очень хороший показатель, - говорит главный врач республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Рафаэль Яппаров. - Понятно, что полностью ВИЧ-инфекция не излечивается, но если вовремя начать прием препаратов, можно остановить ее развитие, что позволяет увеличить качество жизни и продолжительность жизни пациентов.

По его словам, сегодня сложилась тенденция, что чаще всего заражаются не молодые, а вполне зрелые люди. Среди впервые выявленных пациентов - 68 процентов в возрасте от 30 до 50 лет, они просто не задумывались, что это возможно. Также эксперт прогнозирует: число инфицированных в 2021 году скорее всего вырастет. Так как ежегодно в регионе обследовали миллион человек, а в прошлом году из-за пандемии проверили на 100 тысяч меньше, то есть кто-то может не знать о своем статусе.

- Многие граждане стесняются сдавать анализы, хотя это можно сделать бесплатно в поликлинике по месту жительства либо в СПИД-центре. Поэтому фактор анонимности очень важен. И тест-мобили могут помочь в решении проблемы, - отметил Рафаэль Яппаров.

Полезная книжка

Экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию делают в региональной общественной организации "Позитивная среда" по адресу: г. Уфа, ул. Гафури, 4.

http://www.ufaaids.bashmed.ru/ - сайт республиканского центра СПИД

@testowin - инстаграм-аккаунт проекта "Тест для победы"

Справка "РГ"

С начала 2021 года в республике выявлено 952 ВИЧ-инфицированных, из них 574 мужчин и 378 женщин. 224 ребенка в возрасте до 15 лет стоят на учете с ВИЧ-инфекцией.

Цифра

21,6 тысячи официально выявленных ВИЧ-инфицированных живут в Башкирии.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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