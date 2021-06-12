В Башкирии впервые проходит военно-исторический лагерь "Страна героев"

В Уфимском районе Башкирии на базе детского лагеря "Березка" проходит военно-исторический лагерь "Страна героев". Здесь совершенно бесплатно отдыхают 250 детей, прошедшие федеральный конкурс.

"Страну героев" называют лагерем патриотов, которые гордятся и преумножают историю своей страны, помнят и чтят подвиги предков. Это кадеты, юнармейцы, волонтеры, представители поисковых отрядов и просто ребята с активной жизненной позицией. Они через сайт "Странагероев.рф" направили свои портфолио и заявку и получили приглашение стать участниками первой смены в Башкирии.

В течение 14 дней ребята будут осваивать строевую, огневую, парашютную и высотную подготовку, создавать собственные патриотические проекты, изучать историю страны и поисковое дело.

Лагерь реализуется в рамках нацпроекта "Культура". В Башкирии планируется провести четыре смены лагеря "Страна героев".