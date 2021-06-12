В Астраханском Кремле подняли флаг России

Праздник 12 июня в Астрахани отметили торжественным подъемом государственного флага России.

Как сообщили "РГ" в региональном отделении ОНФ, событие состоялось в архитектурном комплексе Кремля.

Знаменная группа из представителей ветеранских организаций и "Юнармии", торжественно пронесла пятиметровое полотнище по территории крепости к памятнику гарнизонной гауптвахты XIX века.

Под звуки государственного гимна знамя водрузили на флагшток, к жителям области с поздравлением обратились первые лица региона, а затем состоялся концерт вокальных коллективов.