Фото: Екатеринбург стал на лето концертным залом

Лето - это маленькая жизнь, особенно на Урале, и прожить ее надо так, чтобы зимой не было мучительно больно вспоминать, как она прошла мимо тебя. И вряд ли кто-то будет спорить, что лучше живой музыки может быть только живая музыка на открытом воздухе, в декорациях торжествующего, только-только начавшегося лета. Поэтому отличная идея Свердловской государственной филармонии отметить свое 85-летие серией праздничных концертов в старом городском саду Вайнера встретила у зрителей самое горячее одобрение: мало того, что в зале под открытым небом может разместиться гораздо больше слушателей, так еще и на лавочках и принесенных из дома стульчиках ценителям бесплатных концертов никто сидеть не запрещает, а легкие ограждения симфонической музыке не помеха.

- Мы хотели бы, чтобы этот юбилей стал новой точкой отсчета для дальнейшего развития нашей филармонии и вообще музыкальной жизни в Екатеринбурге. Почему сад Вайнера? Это место, которое было намолено до нас, давно, - говорит директор учреждения Александр Колотурский.

Первым в серии концертов стал грандиозный хоровой марафон, в котором приняли участие почти 700 человек из 19 учебных, детских, любительских и профессиональных хоров. А уж пение впечатляющего своими размерами сводного хора региона 31 мая наверняка слышал весь центр Екатеринбурга. Потом в старом саду звучало танго в исполнении музыканта с мировым именем Айдара Гайнуллина и его ансамбля "Эйфория", пела джаз Мариам Мерабова, восхищали своим недетским уровнем мастерства коллективы Свердловской детской филармонии. Участниками завершающего гала-концерта стали все симфонические коллективы филармонии: филармонический оркестр, симфонический хор, молодежный симфонический оркестр, пять блистательных дирижеров и европейская оперная звезда Вероника Джиоева.

Но лето только началось, поэтому филармоническая музыка под открытым небом будет продолжать звучать: со 2 по 4 июля пройдут "Безумные дни", и Екатеринбург вновь станет центром притяжения сотен исполнителей и десятков тысяч слушателей. А в августе артисты филармонии будут играть для горожан на аллеях парка Маяковского.

- У людей всегда мало возможностей встретиться с классической музыкой, если только они не выросли в музыкальной семье или не учились в музыкальной школе, - говорит подчеркивает Рене Мартен, создатель и продюсер мировых "Безумных дней". - Так пусть у нас будет как можно больше поводов для неслучайных встреч с вечным искусством!

И да - хорошей нам всем погоды!

Кстати

Екатеринбург в это лето будет наполнен музыкой буквально до краев: с 1 по 24 июля пройдет двенадцатый Венский фестиваль музыкальных фильмов под открытым небом, он начнется грандиозным живым гала-концертом оперных звезд Большого и Мариинского театров в сопровождении оркестра "Урал Опера Балет". 25 июня состоится знаменитая на всю страну Уральская ночь музыки (Ural Music Night). Выступления на площадке в Литературном квартале уже начали театральные и музыкальные коллективы города.