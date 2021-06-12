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12 июня 2021 г.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 02.12.2020 № 1672 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.‚ кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру"

Дата подписания 2 декабря 2020 г.
Опубликован 12 июня 2021 г.

Зарегистрирован 10.06.2021 № 63827

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 10.06.2021 г.

Вступает в силу с со дня признания утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 297 " Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру"

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 02.12.2020 № 1672
(pdf, PDF, 4.3 Мб)