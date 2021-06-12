Зарегистрирован 10.06.2021 № 63827

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 10.06.2021 г.

Вступает в силу с со дня признания утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 297 " Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру"