Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 20.04.2021 № П/0167 "О внесении изменений в некоторые приказы Росреестра в части совершенствования нормативного правового регулирования в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в связи с выявлением правообладателей объектов недвижимости"

Новости

В Росздравнадзоре объяснили, как гарантируют качество лекарств 19:41
Патриарх Кирилл поздравил Путина, Мишустина и Собянина с Днем России 19:35
"Зеленые" официально избрали Анналену Бербок кандидатом в канцлеры ФРГ 19:33
Титов: Антикоронавирусные меры в Москве не несут реальную угрозу для бизнеса 19:23
В Москве из-за вспышки коронавируса закроются все зоопарки 19:16
Дания - Финляндия - онлайн-трансляция матча Евро-2020 19:00
Больные не подозревают: врачи заявили об изменении симптомов COVID-19 18:41
Путин спрогнозировал хороший урожай в 2021 году 18:19
Путин в День России посетил Третьяковскую галерею 18:13
Мединский: Дискуссия вокруг памятника Александру Невскому выдает нашу историческую безграмотность 18:09
Задержана женщина, которая в Москве увела у матери 2-летнюю дочку 18:09
Власти Москвы призвали горожан быть дома в выходные 18:05
Центр Софии блокировало шествие в поддержку традиционных семейных ценностей 18:01
Ученые выяснили, как специя пробивает защиту бактерий от антибиотиков 17:59
Шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате 24 июня не будет 17:55
Собянин обратился к москвичам в День России 17:54
Впервые в истории Евро судья отменил гол после просмотра VAR 17:51
Путин заявил, что вакцинация от коронавируса должна вестись шире 17:50
Оперштаб: Еще 2 725 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 17:49
Ученые предложили построить коллайдер на Луне 17:46
Володин поздравил жителей страны с Днем России 17:44
800 лет Александру Невскому: В России начинаются четыре крестных хода с мощами святого 17:41
Скончался Нобелевский лауреат по химии Эйити Нэгиси 17:39
Полиция разогнала массовую вечеринку в центре Парижа 17:38
Врач описал простой способ, как избавиться от заложенности носа 17:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
12 июня 2021 г.

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 20.04.2021 № П/0167 "О внесении изменений в некоторые приказы Росреестра в части совершенствования нормативного правового регулирования в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в связи с выявлением правообладателей объектов недвижимости"

Дата подписания 20 апреля 2021 г.
Опубликован 12 июня 2021 г.

Зарегистрирован 11.06.2021 № 63861

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 11.06.2021 г.

Вступает в силу со дня признания утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 25.12.2015 № 975 "Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде" (зарегистрирован Минюстом России 19.02.2016, регистрационный № 41170 (с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 22.11.2016 № 738 (зарегистрирован Минюстом России 30.12.2016, регистрационный № 45088), от 05.02.2018 № 44 (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2018, регистрационный № 50268), от 29.06.2018 г. № 344 (зарегистрирован Минюстом России 21.09.2018, регистрационный № 52214), от 29.03.2019 № 171 (зарегистрирован Минюстом России 26.04.2019, регистрационный № 54531), от 21.10.2019 № 678 (зарегистрирован Минюстом России 11.02.2020, регистрационный № 57466), от 20.06.2016 № 378 "Об утверждении отдельных форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, определении видов предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и о внесении изменений в Порядок предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. № 968" (зарегистрирован Минюстом России 24.08.2016, регистрационный № 43384 (с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 22.11.2016 № 738 (зарегистрирован Минюстом России 30.12.2016, регистрационный № 45088), от 21.12.2016 № 831 (зарегистрирован Минюстом России 30.12.2016, регистрационный № 45087), от 05.02.2018 № 44 (зарегистрирован Минюстом России 06.03.2018, регистрационный № 50268), от 29.06.2018 № 344 (зарегистрирован Минюстом России 21.09.2018, регистрационный № 52214), от 29.03.2019 № 172 (зарегистрирован Минюстом России 02.08.2019, регистрационный № 55488), от 21.10.2019 № 678 (зарегистрирован Минюстом России 11.02.2020, регистрационный № 57466), но не ранее 29 июня 2021 г.

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 20.04.2021 № П/0167
(pdf, PDF, 333 Кб)