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Рубрика: Экономика

Россияне рассказали, представителей каких профессий считают самыми красивыми

Текст: Матвей Линник

Самые красивые люди в России - это артисты (34%), врачи (25%) и спортсмены (23%), следует из исследования сервиса Работа.ру.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
К лету россияне в 86 раз увеличили свои траты на сайтах знакомств

За ними следуют летчики (19%) и учителя (16%). При этом женщины и мужчины оценивают привлекательность представителей различных профессий по-разному.

Так, на втором месте по красоте у женщин находятся летчики (24%) против 14% голосов мужчин. Учителей в женском рейтинге красоты опередили дипломаты - 17%.

Всего в опросе приняло участие более 5 тысяч человек из всех округов России.

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