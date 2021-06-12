Шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате 24 июня не будет

Шествие "Бессмертного полка" не пройдет 24 июня в традиционном формате, как планировалось. Потому что эпидемиологические ограничения исказят ощущение единения, заявила сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России" Елена Цунаева.

- Те ограничения, которые были у Роспотребнадзора по мероприятиям такого масштаба, остались прежними: это термометрия, это дистанция​​​. Понятно, что в таких условиях организация самого шествия будет снижать градус радости и единения от того, что мы идем все вместе, - цитирует слова Цунаевой агентство РИА Новости.

Хотя, по ее словам, в разных регионах разная ситуация, но идея шествия в такой обстановке нарушается. Она поблагодарила всех, кто участвовал в шествии "Бессмертного полка" 9 мая в онлайн-формате.

По ее словам, запланировано множество мероприятий в связи с 80-летием с начала Великой Отечественной войны, но они, конечно, не будут такими масштабными, как "Бессмертный полк".