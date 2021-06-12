Скончался Нобелевский лауреат по химии Эйити Нэгиси

Японский ученый Эйити Нэгиси, лауреат Нобелевской премии по химии за 2010 год, скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Университет Пердью (США), где он проработал более 40 лет.

Как отмечается, смерть наступила в минувшее воскресенье.

Свои научные исследования Нэгиси начал в 1966 году и вскоре сосредоточился на изучении каталитических реакций. Некоторые из них сегодня носят имя японского ученого.

За разработку метода, позволяющего создавать такие же сложные химические соединения, как в природе, Нэгиси вместе с американцем Ричардом Хеком и еще одним японским ученым Акирой Судзуки был удостоен Нобелевской премии. Благодаря их открытию удалось создать уникальные медицинские препараты и новые материалы, которые применяются в различных сферах, в том числе в сельском хозяйстве.