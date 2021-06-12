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12.06.2021 17:07
Рубрика: Общество

Светлана Разворотнева поделилась инициативой снижения платежей за услуги ЖКХ в беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Екатерина Бибикова Фото: Екатерина Бибикова
Фото: Екатерина Бибикова

В преддверии Дня России член Общественной палаты РФ и правозащитница Светлана Разворотнева рассказала в беседе с телеведущей и актрисой Лерой Кудрявцевой о ряде инициатив, реализации которых планирует активно добиваться. По мнению активистки, экономические и социальные потрясения, с которыми столкнулся мир в связи с короновирусной инфекцией, вынуждают по-новому взглянуть на взаимоотношения общества и государства. Впервые за многие годы наиболее значимыми для россиян становятся идеи гуманизма, сохранения моральных ценностей, а также цивилизованное отношение людей к друг другу и окружающей среде.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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В ходе прямого эфира с телеведущей Светлана Разворотнева сообщила подписчикам Instagram, что активно выступает за снижение платежей за услуги ЖКХ на 30%. Реализации государственной программы энергосбережения в многоквартирных домах, введение прозрачной системы расчетов с поставщиками ресурсов, а также отказ от ежегодного обязательного повышения тарифов - комплекс мер, понятный всем.

- Россияне не должны так много платить за коммунальные услуги в стране, где дешевые газ и электричество, - заявила Разворотнева.

Еще один из наболевших для россиян вопросов - доступное жилье, считает правозащитница. Это даст экономическую стабильность многим семьям, а дети из них будут расти в более комфортных жилищных и финансовых условиях.

- Совершая многочисленные поездки по стране и общаясь с гражданами, я пришла к выводу, что одной из сложнейших проблем современной России является невозможность для большинства россиян улучшить свои жилищные условия, - рассказала Разворотнева.

По ее мнению, реальное решение жилищных проблем для граждан с невысокими доходами невозможно без строительства недвижимости для нужд социального найма и введения новой формы социальной поддержки - субсидии на найм. Она поддержит малоимущие семьи, которые вынуждены арендовать квартиры и тратят на их оплату большую часть своего дохода.

Фото: из архива семьи Кондратьевых
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В ходе беседы с телеведущей Светлана Разворотнева отметила, что, как мать двоих сыновей, понимает, насколько сложно растить детей. Поэтому так важно, в том числе, обеспечить каждый район столицы бесплатными спортивно-досуговыми центрами и бассейнами, вернуть бесплатную продленку в московские школы и гарантировать бесплатный проезд до мест учебы детей. В частности, ребятам до 14 лет нужно предоставить бесплатный ежегодный отдых или компенсацию за него.

- Многие меры поддержки, даже в таком богатом регионе, как Москва, рассчитаны на людей до 14 лет. При этом у родителей старшеклассников и студентов гораздо больше расходов. Возможно, самым серьезными из них является плата за учебу в колледжах и вузах, - сказала правозащитница.

Для решения этой задачи Разворотнева предлагает увеличить количество целевых мест в средних и высших учебных заведениях и сохранить все возможные социальные льготы, положенные детям, до момента завершения их образования.

Телеведущая Лера Кудрявцева поддержала инициативы Светланы Разворотневой и пожелала ей успехов в правозащитной деятельности.

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