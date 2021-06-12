Сына Евгения Моргунова похоронили вместе с матерью

На 55-м году жизни умер Антон Моргунов, старший сын актера Евгения Моргунова. Мужчина скончался еще 18 марта, но известно об этом стало только сейчас.

Как передает "СтарХит", некоторое время "никто не замечал исчезновения Антона". Не секрет: у мужчины были проблемы с алкоголем, и "соседи думали, что он ушел в очередной загул".

Антон Моргунов похоронен на Кунцевском кладбище - в могиле матери: Наталья Моргунова ушла 19 января этого года.

Младший сын пары, Николай, погиб в 25 лет в мае 1998-го, заснув за рулем автомобиля. Евгений Моргунов умер через год - 25 июня 1999-го от второго инсульта. Артисту было 72 года. Оба также похоронены на Кунцевском кладбище столицы.