Новости

Вышел трейлер 2-го сезона сериала "Видеть" - теперь с Батистой 13:46
Марюс Вайсберг показал каст американского ремейка "Иронии судьбы" 13:29
Вышел русский трейлер черной хоррор-комедии "Адский ад" 13:07
Переболевшая COVID Лера Кудрявцева рассказала про "ковидные хвосты" 12:42
Актриса и автор фэнтези-бестселлеров Люсинда Райли умерла в 55 лет 11:53

Сына Евгения Моргунова похоронили вместе с матерью

Новости
    12.06.2021, 14:05
Текст:   Олег Усков

На 55-м году жизни умер Антон Моргунов, старший сын актера Евгения Моргунова. Мужчина скончался еще 18 марта, но известно об этом стало только сейчас.

Как передает "СтарХит", некоторое время "никто не замечал исчезновения Антона". Не секрет: у мужчины были проблемы с алкоголем, и "соседи думали, что он ушел в очередной загул".

Антон Моргунов похоронен на Кунцевском кладбище - в могиле матери: Наталья Моргунова ушла 19 января этого года.

Младший сын пары, Николай, погиб в 25 лет в мае 1998-го, заснув за рулем автомобиля. Евгений Моргунов умер через год - 25 июня 1999-го от второго инсульта. Артисту было 72 года. Оба также похоронены на Кунцевском кладбище столицы.

Новости

Видео: Наталия Орейро по-русски поздравила россиян с праздником 11:40
Вышел первый тизер второго сезона "Ведьмака" 11.06.2021
Marvel объявила о перезапуске "Людей Икс" с женщиной-Росомахой 11.06.2021
Сэмюэл Л. Джексон назвал пять самых любимых фильмов со своим участием 11.06.2021
⧣ Россия
Фото: midff.ru
В России пройдет VII фестиваль документального кино "Докер" 11.06.2021
Экстренно госпитализирована звезда "Зимней вишни" Елена Сафонова 11.06.2021
Безруков язвительно отозвался о выступлении Бузовой на сцене МХАТа 11.06.2021
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
Актер Борис Глаголин умер перед своим днем рождения 11.06.2021
От коронавируса умер советский актер Рамиз Азизбейли 10.06.2021
Умерла актриса из "Трех орешков для Золушки" Либуше Шафранкова 10.06.2021