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Рубрика: Общество

Учитель года рассказал, какие вопросы могут быть на ЕГЭ по обществознанию

Текст: Ирина Ивойлова
Через три дня (15 июня) выпускники сдают самый массовый ЕГЭ - по обществознанию. Учитель года России - 2015 Сергей Кочережко рассказал "РГ", какие вопросы могут быть на ЕГЭ.

1. Тенденция ЕГЭ по обществознанию в том, что вопросы все чаще и чаще стали повторяться из года в год. Есть типичные вопросы, которые почти наверняка будут на экзамене. Например, "Докажите тремя примерами, что первичные потребности человека социализированы". Вспоминаем первичные потребности - это в первую очередь биологические (пища, вода, кров, отдых) и так называемые экзистенциальные (потребности в безопасности и комфорте). Человек свою потребность в отдыхе реализует не только тем, что спит, но и путешествует, меняет род занятий и т.д. Человек не только ест, но и соблюдает этикет за столом. Плюс религиозные запреты на ту или иную пищу…

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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2. Еще одно задание, которое встречается из года в год, связано с заключением брачного договора: "какие пункты могут быть в брачном договоре, какие - нет?" Классика жанра в том, что надо помнить: никакие личные неимущественные отношения не могут регулироваться брачным договором. Смена фамилии, вопросы местожительства ребенка после развода - ничего этого нельзя прописать в договоре в соответствии с действующим семейным законодательством нашей страны. На этом тоже школьники часто теряются. Нельзя в брачном договоре прописать, с кем останутся дети после развода. Можно прописать, например, кто и как будет участвовать в расходах на детей.

3. Еще классический вопрос: приходят устраиваться на работу два человека: восемнадцатилетняя студентка без опыта работы и 55-летняя женщина со стажем. Работодатель берет на работе студентку. Вопрос: "если женщина со стажем обратится в суд или трудовую инспекцию, будут ли ее претензии правомерными?" Ученики чаще всего отвечают: "у нас частный бизнес, что хотим, то и делаем". А правильный ответ: статья 3 Трудового кодекса РФ запрещает любую дискриминацию в сфере труда и при приеме на работу, а статья 64, устанавливающая гарантии при заключении трудового договора, запрещает при приеме на работу давать любые преимущества, если они не связаны с деловыми качествами работника. Работодатель должен руководствоваться стажем, опытом работы и образованием соискателя. И если она обратится с жалобой в трудовую инспекцию, ее должны взять на это место.

Ресурсы, которые помогут подготовиться к ЕГЭ по обществознанию

В первую очередь, этот открытый банк заданий ФИПИ, который несколько лет назад значительно обновился. Есть очень полезный ресурс Reshuege.ru. В свое время этот портал создал питерский учитель математики Дмитрий Гущин, абсолютный победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России-2007". Есть полезная информация на сайте и ютуб-канале Сергея Кочережко.

Общество Образование ЕГЭ в России

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