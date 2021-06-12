В Росздравнадзоре объяснили, как гарантируют качество лекарств

Некачественные лекарственные препараты не имеют шанса дойти до пациента, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Она пояснила, что строгий контроль соответствия всем показателям проводится на каждом этапе, и имеются четкие стандартные операционные процедуры.

"Это единые правила проверки во всех лабораториях, которые по сути являются обязательными к исполнению. Если они не соблюдены, препарат в гражданский оборот не попадет", - рассказала Самойлова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, сначала контроль осуществляется у производителя на стадии выпуска, а потом - в лабораториях Росздравнадзора. Ни одна серия лекарства не может выйти в оборот без строгого контроля качества и безопасности.

Кстати, на этой неделе Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за нарушение требований о маркировке товаров, в том числе лекарственных препаратов.