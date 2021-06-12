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12.06.2021 19:41
Рубрика: Общество

В Росздравнадзоре объяснили, как гарантируют качество лекарств

Текст: Евгения Думанская
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Некачественные лекарственные препараты не имеют шанса дойти до пациента, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

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Она пояснила, что строгий контроль соответствия всем показателям проводится на каждом этапе, и имеются четкие стандартные операционные процедуры.

"Это единые правила проверки во всех лабораториях, которые по сути являются обязательными к исполнению. Если они не соблюдены, препарат в гражданский оборот не попадет", - рассказала Самойлова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, сначала контроль осуществляется у производителя на стадии выпуска, а потом - в лабораториях Росздравнадзора. Ни одна серия лекарства не может выйти в оборот без строгого контроля качества и безопасности.

Кстати, на этой неделе Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за нарушение требований о маркировке товаров, в том числе лекарственных препаратов.

Общество Здоровье Правительство Росздравнадзор Медицина и здоровое питание

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