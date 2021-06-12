Видео: Наталия Орейро по-русски поздравила россиян с праздником

"Наша Наташа", уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, многие годы пользующаяся в нашей стране особой любовью - и взаимно - поздравила россиян с Днем России. Сделав это, естественно, по-русски.

"Россия для меня - тоже родина. Я вас люблю", - сказала Наташа, послав горячий поцелуй. Также на видео размещено поздравление "С Днем России" и флаги Аргентины и Уругвая. Трогательный ролик был опубликован на аккаунтах посольства РФ в Аргентине и на YouTube.