Видео: Наталия Орейро по-русски поздравила россиян с праздником

"Наша Наташа", уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, многие годы пользующаяся в нашей стране особой любовью - и взаимно - поздравила россиян с Днем России. Сделав это, естественно, по-русски.
🇷🇺 Наталья Орейро - певица и актриса, Уругвай, Аргентина:— Посольство России,AR (@EmbRusiaEnArgRu) June 12, 2021
Россия для меня - тоже Родина! Я Вас люблю! 🎉💐@MID_RF#ДеньРоссии, #МыРоссия #paramirusiaes #DiaDeRusia #CentroRusoUBA #ФондРусскийМир pic.twitter.com/gjjfvHJeSa
"Россия для меня - тоже родина. Я вас люблю", - сказала Наташа, послав горячий поцелуй. Также на видео размещено поздравление "С Днем России" и флаги Аргентины и Уругвая. Трогательный ролик был опубликован на аккаунтах посольства РФ в Аргентине и на YouTube.