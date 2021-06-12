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Вышел русский трейлер черной хоррор-комедии "Адский ад"

Новости
    12.06.2021, 13:07
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Полюбуйтесь на прекрасное: на YouTube представлен локализованный трейлер черной хоррор-комедии "Адский ад" (Bloody Hell), в которой энергичная личность довольно низких моральных устоев попадает в достойные руки - в полон к семье психопатов. А дальше - чья отмороженность сильнее. Отдельной похвалой стоит увенчать успешно подобранное музыкальное сопровождение.

Фото: youtube.com
Вышел трейлер продолжения "Властелинов вселенной" от Кевина Смита

Постановщиком австрало-американского проекта со слоганом "Страшно смешная сказка" выступил Алистер Грирсон ("Санктум", сериалы "Потерянные" и "Доктор Блэйк"). Сценарий написал Роберт Бенжамин ("Добро пожаловать в Акапулько"). В ролях: Бен О'Тул ("По соображениям совести"), Кэролайн Крэйг ("Скажи им, что Люцифер был здесь"), Мэтью Сандерлэнд ("Удивиельные странствия Геракла"), Трэвис Джеффри ("Проповедник"), Эшли Лоллбэк ("Доктор Хэрроу").

Официальный синопсис: "Бывший военный Рекс зашел в банк, и после на отделение напали вооруженные грабители. Как-то так получилось, что парень завладел оружием и перестрелял всех злоумышленников, но в процессе погибла сотрудница банка. Рекс получил восемь лет, а когда вышел, то обнаружил всё еще пристальное внимание к своей персоне: кто-то считает его героем, а кто-то - опасным психопатом". В итоге от всей этой спорной славы Рекс сбегает из Штатов в тихую и спокойную, как ему казалось, Финляндию… и сразу же попадает в лапы той самой чокнутой семейки.

В кино - с 15 июля.

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