Вышел трейлер 2-го сезона сериала "Видеть" - теперь с Батистой

Сервис Apple представил трейлер второго сезона своего постапокалиптического шоу "Видеть" (See) и назвал дату его премьеры - 27 августа.

Первый сезон вышел в ноябре 2019-го. Главную мужскую роль - Бабы Восса - играет Джейсон "кхал Дрого" Момоа. Действие разворачивается в далеком будущем, где человечество утратило зрение и неумыто провалилось в средневековье.

Претенциозный сериал не лишен занятных моментов и эффектных сцен, но в целом чудовищно глуп, нелеп и неряшлив в деталях. Неудивительно, что первый сезон встречен был без восторгов, мягко сказать - критики его затоптали. Но создателей это не остановило. Более того: для нас подготовили свежую замануху в виде нового героя Эдо Восса, - брата персонажа Момоа. Сыграл его актер и рестлер Батиста aka Дракс Разрушитель.

Естественно, лада меж братьями нет, они - враги, и ситуация в царствах слепцов усугубится.

Помимо Батисты в сезон влился целый сонм актеров-новичков: Иден Эпштейн (Ариэль из "Сладкой горечи"), Том Мисон ("Хранители", сериал "Сонная лощина"), Хун Ли и Оливия Ченг (оба - "Воин"), Дэвид Хьюлетт (доктор Маккей из "Звездных врат") и Тамара Туни ("Лучше звоните Солу").

Но и это еще не все: шоу вновь продлено - на третий сезон, еще до премьеры второго, и его съемки уже ведутся в Канаде.