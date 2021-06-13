Актер Мехман Мамедов умер в 46 лет от рака

12 июня на 47-м году жизни скончался азербайджанский актер и режиссер Мехман Мамедов. Об этом передает "Вестник Кавказа" со ссылкой на подтверждение от окружения артиста.

Как уточнено, долгое время кинематографист боролся с онкологическим заболеванием.

Мехман Мамедов родился 4 ноября 1974 года в городе-спутнике Баку Сумгайыте. Закончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусств.

Был вторым режиссером документальных и художественных фильмов, телефильмов и сериалов. В некоторых из них появлялся как актер. Также известен как артист озвучки.