Граждане Швейцарии проголосуют по запрету пестицидов

Граждане Швейцарии в воскресенье голосуют на референдуме, в результате которого их страна может стать второй в мире, запретившей синтетические пестициды. Одна инициатива граждан предлагает прекратить субсидирование фермеров, использующих такие пестициды, а другая - полностью запретить их в течение ближайших 10 лет.

Сторонники запрета указывают на вызывающий беспокойство уровень пестицидов в воде, а также нанесение ущерба растениям, животным и насекомым. "Я собираюсь проголосовать "за"- мы должны думать о будущем. Пестициды наносят вред нашему здоровью", - сказала жительница Женевы Мари Ленбаус. Оба предложения широко поддерживаются молодыми городскими избирателями.

Швейцарские фермеры предупреждают, что эти предложения выведут многих из бизнеса. Они заявили, что уже соблюдают некоторые из самых строгих правил в Европе в отношении пестицидов. Их доходы за последние 20 лет существенно снизились, и теперь они находятся в ярости, сообщает ВВС. В случае одобрения инициативы по пестицидам она будет иметь большее глобальное значение, чем запрет, введенный Бутаном в 2013 году, поскольку в Швейцарии находится штаб-квартира крупнейшего в мире производителя пестицидов Syngenta.

Пестициды - это химические или биологические агенты, используемые для борьбы с вредителями. В воскресенье в Швейцарии также проходит голосование по другим инициативам: антитеррористическому законодательству, новому налогу на ископаемое топливо и экстренному финансированию борьбы с COVID-19. Швейцарская система прямой демократии означает, что все основные решения в этой альпийской стране принимаются на всеобщем голосовании. Участникам кампании просто нужно собрать 100 тысяч подписей, чтобы обеспечить голосование по всей стране.