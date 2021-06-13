Иммунолог оценил сообщения об изменении основных симптомов COVID-19

Симптомы COVID-19 существенно не изменились, а их проявление зависит от особенностей конкретного человека. Об этом РИА Новости заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Это и было: и температура, и боли в горле, и кашель. Мне кажется, зависит от конкретного человека: где у него более слабое место и каков предшествующий анамнез", - объяснил медик.

Ранее исследователи из Королевского колледжа Лондона предупредили об изменении общих симптомов коронавирусной инфекции. По их словам, из-за мутаций COVID-19 стал больше напоминать обычную простуду, а пациенты чаще всего жалуются на головную боль, боль в горле и насморк.