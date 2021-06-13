Минпросвещения: График ЕГЭ сохраняется на всей территории страны

Во всех регионах созданы все условия для защиты здоровья всех участников экзаменационного процесса. Это позволяет сохранить график ЕГЭ на территории всей страны, включая Москву.

Напомним, в субботу 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о нерабочих днях с 15 по 18 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В эти дни выпускники школ сдают Единый госэкзамен, в частности, 15 июня запланирован ЕГЭ по обществознанию. Как заверили в Рособрнадзоре, переносов ЕГЭ на другие сроки не будет.

"Большая часть экзаменов, среди которых и самые массовые - русский язык, математика и история, уже позади, и они прошли в штатном режиме", - уточнили в свою очередь в пресс-службе Минпросвещения.

В министерстве напомнили, что все помещения и аудитории, где пишут экзамены, обязательно дезинфицируются, проветриваются. На самих экзаменах школьники сидят с соблюдением дистанции. Все зоны снабжены необходимыми антисептиками и другими средствами защиты.