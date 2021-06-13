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13.06.2021 12:04
Рубрика: Общество

Минпросвещения: График ЕГЭ сохраняется на всей территории страны

Текст: Мария Агранович
Государственная итоговая аттестация проходит в плановом режиме по утвержденному расписанию, сообщает пресс-служба Минпросвещения.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Во всех регионах созданы все условия для защиты здоровья всех участников экзаменационного процесса. Это позволяет сохранить график ЕГЭ на территории всей страны, включая Москву.

Напомним, в субботу 12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о нерабочих днях с 15 по 18 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В эти дни выпускники школ сдают Единый госэкзамен, в частности, 15 июня запланирован ЕГЭ по обществознанию. Как заверили в Рособрнадзоре, переносов ЕГЭ на другие сроки не будет.

"Большая часть экзаменов, среди которых и самые массовые - русский язык, математика и история, уже позади, и они прошли в штатном режиме", - уточнили в свою очередь в пресс-службе Минпросвещения.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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В министерстве напомнили, что все помещения и аудитории, где пишут экзамены, обязательно дезинфицируются, проветриваются. На самих экзаменах школьники сидят с соблюдением дистанции. Все зоны снабжены необходимыми антисептиками и другими средствами защиты.

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