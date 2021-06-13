МЧС предупредило москвичей о сильном дожде и ветре

Столичное управление МЧС из-за предстоящего ухудшения погоды распространило экстренное предупреждение.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в ближайшие часы в Москве прогнозируются ливневый дождь и гроза. Возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с. Неблагоприятные погодные условия, как ожидается, сохранятся до конца дня.

МЧС рекомендует автомобилистам соблюдать на дорогах скоростной режим, держать дистанцию и избегать внезапных маневров. Пешеходам советуют обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.