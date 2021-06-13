Под Тулой поисковики нашли останки 29 красноармейцев

В Тульской области поисковики обнаружили в братском захоронении останки 29 красноармейцев, погибших в 1942 году возле деревни Маршуково Белевского района.

Руководитель поискового отряда Михаил Булдаков сообщил ТАСС, что захоронение обнаружено во время вахты "Тульский рубеж", которая началась в мае. В воскресенье были подняты последние остававшиеся в братской могиле останки - двух красноармейцев, в том числе одного офицера.

Разведывательно-поисковая экспедиция "Тульский рубеж" организована при поддержке Российского военно-исторического общества, фонда "Союз поисковых отрядов" и ДОСААФ России. Место захоронения возле деревни Маршуково установлено по материалам архива Министерства обороны РФ.

Всего на территории Белевского района, который был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками осенью 1941 года и полностью освобожден летом 1943-го, находятся больше пятидесяти захоронений советских воинов.