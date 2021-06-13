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Рубрика: Общество

Воскресенье в Москве станет самым теплым днем с начала лета

Текст: Сергей Жуков

Воскресенье обещает стать самым теплым днем с начала лета. Воздух, как ожидается, сегодня прогреется до +27 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

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Он рассказал, что температура воздуха 13 июня прогнозируется на четыре градуса выше обычного. "Уже в 8 часов в Москве было плюс 21,7 градуса. Сегодняшний день точно будет самым теплым в текущем июне, но не последним, - объяснил РИА Новости Тишковец. - Но в июне так тепло еще не было".

По словам синоптика, на фоне растущей температуры купальный сезон можно открывать уже сегодня, поскольку вода прогреется до +18 градусов.

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